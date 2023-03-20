Эксклюзив 20 марта 2023, 06:32 Квартира на западе Москвы загорелась дважды за сутки Захламленная квартира на улице Раменки в Москве повторно загорелась РИА «Новости»

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Спасателей вновь вызвали в квартиру на западе Москвы. Через несколько часов после первого пожара из нее снова пошел дым, рассказал источник «360».

В службу «112» вызов поступил в 02:30. Спасателей вызвали в трехкомнатную квартиру на 14-м этаже в доме на улице Раменки — загорелись личные вещи и мусор на площади пяти квадратных метров, квартира сильно захламлена. Пожар потушили.

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Из этой же квартиры 19 марта спасли одного человека, но он отказался от госпитализации. На то чтобы открыть дверь пожарным потребовалось 10 минут. Тогда от огня пострадали мебель, бытовая техника и личные вещи, специалисты обнаружили несколько очагов возгорания. Пожар потушили на площади 20 квадратных метров.

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