Квартира на Васильевском острове в Петербурге загорелась

Пожар произошел в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Информация о возгорании поступила в 23:44 по московскому времени. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Огонь вспыхнул в квартире по адресу набережная реки Смоленки, дом 35, корпус 1. Спасателям удалось выяснить, что загорелся балкон в трехкомнатной квартире. Тушением огня занимались девять человек личного состава. Справиться с пожаром удалось в полночь. Информации о погибших и пострадавших не поступало.