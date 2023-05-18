Происшествия 18 мая 2023, 20:07 Квартира на первом этаже дома загорелась в Екатеринбурге

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Пожар произошел в Екатеринбурге. На улице Серова пламя охватило квартиру на первом этаже. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные ГУ МЧС по Свердловской области.

Возгорание зафиксировали 17 мая. Спасателям пришлось эвакуировать из здания 20 человек. Среди них — 10 детей. Одного человека пришлось выводить из здания при помощи спасательного устройства.

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При этом в квартире, где начался пожар, находилась 15-летняя девочка. Ребенок хотел поздравить маму с днем рождения. Однако кошка столкнула одну из свечей, из-за чего и начался пожар.