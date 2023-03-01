01 марта 2023, 11:04
Квартира на 17-м этаже загорелась на северо-востоке Москвы
Источник «360»: квартира загорелась в многоэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы
Пожар в квартире произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы, на улице Тайнинской. Об этом сообщил источник «360».
«Пожар начался в жилом многоэтажном доме в Северо-Восточном округе Москвы. Заявка о возгорании поступила в экстренные службы в 10:19», — уточнил источник.
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Он отметил, что горит квартира на 17-м этаже.
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«Женщина в одной из квартир просит о помощи», — сказал источник.
Он отметил задымление фасада во втором корпусе дома № 13 на Тайнинской.
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