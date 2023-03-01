Эксклюзив 01 марта 2023, 11:04 Квартира на 17-м этаже загорелась на северо-востоке Москвы Источник «360»: квартира загорелась в многоэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы РИА «Новости»

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Пожар в квартире произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы, на улице Тайнинской. Об этом сообщил источник «360».

«Пожар начался в жилом многоэтажном доме в Северо-Восточном округе Москвы. Заявка о возгорании поступила в экстренные службы в 10:19», — уточнил источник.

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Он отметил, что горит квартира на 17-м этаже.

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«Женщина в одной из квартир просит о помощи», — сказал источник.

Он отметил задымление фасада во втором корпусе дома № 13 на Тайнинской.