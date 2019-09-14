В Москве на улице Зюзинской загорелась квартира на 12 этаже в доме № 6. Огонь вырывается из окон квартиры 17-этажного дома. Есть пострадавшие.

Как сообщил с места происшествия корреспондент «360», из окна квартиры вырывается пламя, пожар разгорается все больше. Есть угроза, что огонь перебросится и в другие квартиры.

Из дома вынесли как минимум трех пострадавших. Вначале был эвакуирован один житель многоэтажки — его откачивали на лавочке — а потом еще двое. Люди живы, им оказывают помощь медики.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Здесь работают пожарные, врачи, порядок обеспечивают правоохранители.

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«Подразделения на месте, работают. Площадь пожара выясняется. Горит квартира на 12 этаже 17-этажного жилого дома. Спасен один ребенок — житель 13 этажа. Подразделения на месте, тушим», — рассказали «360» в столичном МЧС.

О причинах возгорания сообщений не поступало. По словам соседей, в квартире могут находиться люди. Это сейчас проверяют спасатели. Сообщений о погибших также не было.