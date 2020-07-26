Квартира и два балкона загорелись в многоэтажке на юго-западе Москвы. Видео

Пожар вспыхнул в квартире на пятом этаже в многоэтажке на улице Южнобутовской в Москве. Огонь перекинулся на два балкона. Пожарные спасли двух взрослых и ребенка. Возгорание уже потушили.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из соседних квартир были спасены три человека, из них один ребенок. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Сигнал о ЧП спасатели получили в воскресенье, 26 июля, в 12:28. Загорелась квартира на пятом этаже в высотке по адресу: улица Южнобутовская, дом 29. С балкона горящей квартиры огонь перекинулся на балкон этажом выше. Площадь возгорания составила семь квадратных метров. Пожарные оперативно справились с огнем.