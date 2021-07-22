Квартира и балконы загорелись в многоэтажке в Москве

Квартира на 16-м этаже жилого дома и шесть балконов загорелись на улице Шолохова в Москве. В результате пожара пострадали два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС по столице.

Пожар возник в 17-этажном доме № 14 по улице Шолохова.

«Происходило возгорание в квартире на 16-м этаже и шести балконов на 15-м, 16-м и 17-м этажах 17-этажного жилого дома», — говорится в сообщении ведомства.

Общая площадь пожара составила 50 «квадратов». Спасателям удалось ликвидировать открытое горение в 02:34. Менее чем через пол часа — в 02:53 — пожар был ликвидирован.

«К сожалению, в результате пожара пострадали два человека», — сообщили в МЧС.

Накануне произошел пожар в жилом доме в Ивановской области. Погибли двое мужчин. Их тела доставали уже из-под завалов. Огонь распространился на 79 квадратных метров. В тушении принимали участие 27 пожарных на 10 машинах. Они прибыли на место происшествия за четыре минуты. Предполагается, что пожарных вызвали слишком поздно.