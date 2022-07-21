«Квартир на 8 этаже не осталось». Жители вернулись в дом на Ленинском проспекте после ночного пожара

Почти всю ночь тушили восьмиэтажный дом на Ленинском проспекте. Загорелась кровля, огонь заливали с вертолета. Утром жильцы вернулись в свои квартиры. Они рассказали «360», что стало с их вещами, показали комнаты и выдвинули версию возгорания.

Горела крыша

Пожар начался на чердаке. Людей эвакуировали в самом начале, еще при задымлении, до того, как загорелась крыша, и огонь распространился на 1000 квадратных метров. Спасатели МЧС приехали и первым делом обошли все квартиры, вывели жильцов. Они наблюдали за пожаром со стороны. По словам одной из жительниц, было на что посмотреть.

Загорелась кровля, поэтому в течение буквально 15-20 минут огонь перекинулся на всю крышу. Он был порядка трех метров точно, и над крышей, и из окон чердака. Чердаки горели… очень показательно Жительница дома.

Пожар, по ее словам, тушили в течение шести часов. Воду подавали без остановки, и огонь не перекинулся на квартиры.

«Восьмой этаж, по крайней мере, в нашем подъезде, не сгорел. За другие не могу сказать», — объяснила она.

Вина рабочих

Жильцы вернулись в квартиры. Коридор, кухня и ванная были залиты водой, рассказала другая жительница, из третьего подъезда. Она предположила, что вода вытекла из вытяжки, потому что плита сильно залита. Спальня и другие комнаты в порядке.

«Загорелись, видимо, чердаки. Все винят рабочих. Через наш подъезд туда поднимали много минваты, все строительные материалы, складировали там, делали. Наверное, какие-то работы проводили неаккуратно, вовремя не спохватились и вот, к вечеру разгорелось», — сказала она.

Женщина не подтвердила слухи, что на чердаке достраивали дополнительные квартиры — там просто шел капительный ремонт.

Жилплощадь не сгорела. На всем восьмом этаже, у меня там друзья, взламывали не просто двери, а стены проламывали, чтобы пройти. Там квартир не осталось. Все заливали Жительница дома.

Пострадавших нет

Пожар в восьмиэтажном доме на Ленинском проспекте Москвы произошел в ночь на 21 июля. Диспетчерская служба получила заявку незадолго до полуночи.

Из дома эвакуировали около 400 человек, в том числе застрявшего в лифте пассажира. На место прибыл заместитель Гагаринского межрайонного прокурора Юрий Романюк. Надзорное ведомство проконтролирует соблюдение жилищных прав жильцов многоэтажки.

Источник фото: телеканал «360»

К тушению присоединились 142 специалиста, задействовали 44 единицы техники, в том числе вертолет Московского авиационного центра — он произвел девять сбросов воды. В 03:18 пожар потушили. Никто не пострадал.