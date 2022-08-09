Квадроцикл врезался в остановку после столкновения с легковушкой в Самаре

Легковой автомобиль и квадроцикл стали участниками ДТП в Самаре, пострадали три человека, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону в соцсети ВКонтакте. Lada Granta столкнулась с квадроциклом и отбросила его на остановку, на которой находилась женщина.

По данным полиции, легковой автомобиль двигался по Красноглинскому шоссе со стороны поселка Мехзавод в направлении улицы Сергея Лазо. В районе остановки «Озерки» при повороте налево водитель Lada Granta не уступил дорогу квадроциклу и столкнулся с ним. Ударом квадроцикл отбросило на остановку, на которой ожидала общественный транспорт женщина.

«С места ДТП водитель, пассажир квадроцикла и женщина доставлены в лечебное учреждение. Женщине назначено амбулаторное лечение, отпущена домой», — говорится в сообщении ведомства.

В Ивановской области в ДТП погиб 49-летний водитель Hyundai Santa Fe. Он выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру. Водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.