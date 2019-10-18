Квадроцикл опрокинулся в Башкирии. Две девушки пострадали

По данным издания, авария произошла на 20-м километре автодороги Уфа — Оренбург. Управляя квадроциклом, 18-летняя девушка неудачно выполнила поворот, и квадроцикл перевернулся. В результате девушка-водитель и ее 18-летняя пассажирка получили травмы. Их доставили в больницу. Позднее выяснилось, что у виновницы ДТП не было водительских прав. Кроме того, квадроцикл не был зарегистрирован.