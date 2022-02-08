Квадроцикл экс-замминистра юстиции Ялунина достали со дна реки

Квадроцикл бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина, провалившийся под лед, подняли на поверхность со дна Москвы-реки в Подмосковье. Самого Ялунина пока не нашли. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил Теlеgrаm-канал РИА «Новости».

По данным ТАСС, квадроцикл передали сотрудникам СК. Поиски Ялунина продолжаются.

Спасатели при поисках Ялунина применяли две подводные камеры. Толщина льда в районе, где экс-замминистра, предположительно, провалился под лед, составляла 5–30 сантиметров. Квадроцикл Ялунина нашли в реке утром 6 февраля, сообщали в подмосковном МЧС, передавал RT.

О пропаже экс-замминистра юстиции в районе села Аксиньино стало известно в ночь на воскресенье. В субботу 70-летний Ялунин поехал кататься на квадроцикле. Его следы, ведущие к Москве-реке, обнаружили в районе церкви у села Козино. Следы закончились на разломе льда. На этом месте на дне спасатели нашли квадроцикл. Предположительно, самого Ялунина могло унести течением.

Ялунин с 1998 по 2004 год возглавлял Главное управления исполнения наказания Минюста РФ, с 2004 по 2006 год занимал пост замминистра юстиции, писала «Газета.ru».