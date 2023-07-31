Эксклюзив 31 июля 2023, 10:05 Квадрокоптер упал на юго-западе Москвы Квадрокоптер упал на территории техцентра на юго-западе Москвы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Квадрокоптер упал на улице Каховка. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По имеющимся данным, беспилотник размером с крупный мобильный телефон упал на территории автомобильного техцентра, сообщение об инциденте пришло примерно в девять утра. Сотрудники полиции проверяют место происшествия, пока правоохранители оценивают обстановку как спокойную.

Реклама

UPD: По информации источника, квадрокоптер оказался игрушечным, охрана подняла устройство с места падения, полицейские продолжают проверку.

Ранее холдинг «Росэлектроника» пообещал презентовать к концу третьего квартала 2023 года радиолокационную станцию, способную обнаруживать и подавлять работу мини-дронов.