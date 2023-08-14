Эксклюзив 14 августа 2023, 11:47 Квадрокоптер обнаружили на юго-востоке Москвы Подозрительный квадрокоптер с камерой нашли в районе Печатников на юго-востоке Москвы Unsplash

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В Печатниках, в районе Проектируемого проезда № 5112, обнаружили квадрокоптер. Место происшествия оцепили. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По имеющейся информации, вызов пришел в городские службы примерно в 11 часов дня. Место посадки беспилотного средства оцепили, а также в Печатники срочно направили силы полиции.

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Как рассказал источник, сотрудники правоохранительных органов установили, что на беспилотнике нет взрывателя, однако он оказался оснащен камерой. Аппарат был удален от ближайшего здания на 12 метров.

Ранее житель Подмосковья рассказал об обнаружении в Новой Москве пакета с крупнокалиберными патронами, однако прибывшие к указанному месту полицейские не обнаружили никаких подозрительных или опасных предметов.