07 августа 2023, 16:45
Квадрокоптер обнаружили на могиле военкора Татарского в Москве
Baza: обнаруженный дрон на могиле военкора Татарского в Москве оказался подарком
В ночь на 5 августа на Троекуровском кладбище обнаружили дрон. Он лежал на могиле военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Позже выяснилось, что дрон оказался подарком от участников «Русского беспилотника», передал Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, квадрокоптер марки Avenger обнаружили на могиле военкора во время ночного обхода. Охранник вызвал полицию.
Реклама
Сотрудники правоохранительных органов проверили ближайшие 30 могил, но других беспилотников и следов от них не обнаружили.
Авторы Telegram-канала уточнили, что Татарский при жизни работал с дронами и любил это занятие. Как выяснилось позже, аппарат принесли участники «Русского беспилотника», некоммерческой организации, которая занимается производством БПЛА.
Владлен Татарский погиб вечером 2 апреля при взрыве в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Его посмертно наградили медалью «За освобождение Мариуполя».
Москва 2023
Реклама
Реклама