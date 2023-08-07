Происшествия 07 августа 2023, 16:45 Квадрокоптер обнаружили на могиле военкора Татарского в Москве Baza: обнаруженный дрон на могиле военкора Татарского в Москве оказался подарком РИА «Новости»

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В ночь на 5 августа на Троекуровском кладбище обнаружили дрон. Он лежал на могиле военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Позже выяснилось, что дрон оказался подарком от участников «Русского беспилотника», передал Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, квадрокоптер марки Avenger обнаружили на могиле военкора во время ночного обхода. Охранник вызвал полицию.

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Сотрудники правоохранительных органов проверили ближайшие 30 могил, но других беспилотников и следов от них не обнаружили.

Авторы Telegram-канала уточнили, что Татарский при жизни работал с дронами и любил это занятие. Как выяснилось позже, аппарат принесли участники «Русского беспилотника», некоммерческой организации, которая занимается производством БПЛА.

Владлен Татарский погиб вечером 2 апреля при взрыве в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Его посмертно наградили медалью «За освобождение Мариуполя».