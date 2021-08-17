Кузбассовец разбил машину начальника из-за ссоры на работе

Мужчина в Кузбассе разбил машину своего руководителя. Причиной стал конфликт на работе. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Нарушителя задержала полиция прямо во время совершения преступления. Он был нетрезв. После его задержания стало известно, что ранее он уже был судим.

«По предварительной информации поврежденный транспорт принадлежал 46-летнему начальнику задержанного. Злоумышленник решил разбить авто коллеги после ссоры на работе», — рассказали в Управлении Росгвардии по региону.

Полиция устанавливает сумму нанесенного ущерба.