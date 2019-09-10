Кузбасские первоклассники обварились кипятком в школьной столовой

Кузбасские первоклассники попали в больницу с ожогами 10% тела. Четверо ребят опрокинули на себя термопот в столовой школы. СК начал проверку по факту случившегося.

Госпитализация потребовалась трем ученикам начальных классов школы города Междуреченска, сообщили в пресс-службе СК РФ по Кемеровской области.

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Как удалось выяснить, кто-то из школьников «повис на перекладине оборудования, на котором стоял электрический термопот». Стол в результате перевернулся, а аппарат с кипятком опрокинулся на детей.

«Четверо учеников получили ожоги различной степени тяжести, трое из них были госпитализированы», — уточнили в региональном ведомстве.

По информации «Интерфакса», два пострадавших ребенка находятся в травматологическом отделении. Еще один — в реанимации. Девочку, добавило РИА «Новости», могут перевести в ожоговый центр Новокузнецка. Одного школьника отправили на амбулаторное лечение.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Им предстоит выяснить, соблюдала ли школьная администрация меры предосторожности, которые необходимы для безопасного пребывания детей в столовой.