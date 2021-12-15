Кусок здания обрушился на полицейских в Санкт-Петербурге. Видео

На Мытнинской улице Санкт-Петербурга обрушилась часть эркера здания. В это время внизу находились полицейские — оба сотрудника правоохранительных органов пострадали. Последствия обрушения засняли на видео и опубликовали в Сети.

По данным Telegram-канала 112, в результате обрушения пострадали два человека полицейских — полковник и майор. При этом информация об их состоянии различается: по одним данным, они были госпитализированы с травмами, по другим — получили незначительные повреждения и после оказания медпомощи продолжили нести службу.

По информации канала, правоохранители получили сотрясение мозга и ушибы, их госпитализировали в больницу города.

Информация о происшествии направлена в следственные органы. Причины обрушения устанавливаются.

Ранее сообщалось, что рабочий погиб при обрушении в подземном руднике в Туве.