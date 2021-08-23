Кусок стены свалился с высоты 18-го этажа в Ижевске и едва не убил ребенка

Часть стены дома рухнула на тротуар в Ижевске с высоты 18-го этажа. Пострадал четырехлетний ребенок. Открыто уголовное дело о небезопасных услугах.

ЧП произошло вечером 22 августа на улице Грибоедова в Ижевске, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону. Обрушилась часть кирпичной стены технического этажа жилого дома.

На кадрах видно, как по улице идут люди и неожиданно обрушивается стена.

«В результате этого получил травму четырехлетний ребенок, который находился в тот момент возле дома. Мальчику оказана медицинская помощь», — сказано в сообщении ведомств.

В Минздраве Удмуртии сообщили, что ребенок ушиб голову, но госпитализация ему не понадобилась. Об этом сообщило информагентство «Удмуртия».

Место происшествия осмотрели следователи СК, они допросили очевидцев. Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Все подробности случившегося выясняются.