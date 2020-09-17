Кусок штукатурки упал на девочку в ставропольской школе

Пласт штукатурки рухнул на 15-летнюю девочку в одной из школ Ставрополя. Ребенка забрали в больницу для оказания помощи, а следователи организовали доследственную проверку.

«15 сентября текущего года в одной из школ в городе Ставрополе на 15-летнюю девочку упал пласт штукатурки. Сейчас она находится в больнице», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Сейчас Ставропольский межрайонный следственный отдел краевого СУ СКР занимается доследственной проверкой. Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства инцидента в школе. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточнило агентство «Победа 26», штукатурка посыпалась на втором этаже школы №32. По словам руководителя городского комитета образования Ставрополя Ангелины Дирегановой, девочка успела отскочить. Школьницу отправили к медикам по просьбе родителей, чтобы подтвердить отсутствие сотрясения.

«Больше испуг был. Вопрос находится на контроле, с ребенком все хорошо», — заверила Диреганова.

Она добавила, что в школе несколько лет назад проводили капитальный ремонт, поэтому она находится в хорошем состоянии. Для выяснения причин обрушения в здании работают специалисты конструкторского бюро.