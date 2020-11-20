Кусок штукатурки упал на детей на уроке в школе Архангельска

ЧП случилось в архангельской школе № 22. Там два ученика пострадали из-за того, что во время урока на них с потолка упал кусок штукатурки. Десятиклассники получили несерьезные травмы.

«Во время урока в десятом классе с потолка упал кусок штукатурки: одному мальчику попал по голове, девочке, сидевшей с ним за одной партой, — на плечо», — сообщил РИА «Новости» директор школы Ольга Уткина.

Старшеклассников отвезли в травматологическое отделение детской больницы. Там их обследовали — медики осмотрели детей и сделали томографию. Угрозы для здоровья подростков нет.

Уткина объяснила, что в школе идет ремонт крыши. Класс, где обрушилась штукатурка, располагается на последнем этаже. Само здание 1936 года постройки. Соответственно, ремонт требовался большой части кровли. Работы начались 2 октября. При этом директор сказала, что пока неясно, ремонт ли спровоцировал обрушение. По ее мнению, это должны выяснить эксперты.