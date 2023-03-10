10 марта 2023, 17:02
Кусок льда упал с эстакады на движущийся автомобиль в Казани
Ледяная глыба упала на автомобиль в Казани, который двигался по проспекту Победы. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash Iptash.
Кусок льда свалился с эстакады. В результате у автомобиля разбилось лобовое стекло, а также помялась крыша. Женщина, которая управляла автомобилем, не пострадала.
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На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Владелица автомобиля планирует обратиться в суд, чтобы компенсировать затраты на ремонт.
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ДТП
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