Происшествия 10 марта 2023, 17:02 Кусок льда упал с эстакады на движущийся автомобиль в Казани

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Ледяная глыба упала на автомобиль в Казани, который двигался по проспекту Победы. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash Iptash.

Кусок льда свалился с эстакады. В результате у автомобиля разбилось лобовое стекло, а также помялась крыша. Женщина, которая управляла автомобилем, не пострадала.

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На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Владелица автомобиля планирует обратиться в суд, чтобы компенсировать затраты на ремонт.

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