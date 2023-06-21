21 июня 2023, 15:03
Кусок крыши убил жителя Красноярского края во время урагана
В городе Боготол в Красноярском крае погиб 38-летний мужчина. Во время урагана на него обрушился фрагмент сорванной ветром крыши. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на данные регионального управления МВД.
Сведений о других жертвах пока не поступало. Также ураган повредил несколько машин.
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«Общее количество поврежденных транспортных средств выросло до 31», — отметили в ведомстве.
Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб работают на месте происшествия. Они проводят проверку случившегося.
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