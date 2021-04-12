Кусок фасада рухнул на ребенка в Башкирии

Житель города Белорецк Республики Башкирия опубликовал в соцсетях возмущенный пост. В нем он рассказывает, что от многоэтажки откололся кусок фасада и рухнул на его ребенка.

Как сообщает mkset.ru со ссылкой на слова мужчины, ребенок чудом серьезно не пострадал, когда сверху на него рухнул большой кусок фасадной кладки. Его спасло то, что он успел отпрыгнуть в сторону. И все же кладка ударила его по ноге.

По данным издания, дом на улице Точисского, 17, откуда упал кусок фасада, недавно капитально ремонтировали. А в комментариях к посту люди пишут, что причиной инцидента стало состояние кровли.