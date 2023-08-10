Эксклюзив 10 августа 2023, 20:25 «Куски разлетелись в разные стороны». Очевидцы — о падении сбитых в Подмосковье дронов Житель СНТ «Кулон» в Одинцовском округе: часть двигателя сбитого дрона попала в забор дома

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Сбитый ночью 10 августа беспилотник в Московской области упал в районе СНТ «Кулон» в Одинцовском округе. Осколки дрона рухнули на территории частных домов. В одном из них куски БПЛА пробили крышу и повредили забор. Очевидцы рассказали «360» подробности ЧП.

Женщина, живущая рядом с одним из пострадавших домов, проснулась ночью от сильного взрыва. После этого они вместе с мужем проверили, не начался ли пожар. А уже утром узнали, что у соседей пробило крышу и забор.

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«Слава богу, что никто не пострадал и не загорелся дом», — добавила она.

Другой житель СНТ сообщил, что к нему на участок упал кусок двигателя. Он врезался в забор. Сейчас все детали беспилотника забрали правоохранители.

«Ко мне упал кусок двигателя. <…> Беспилотник сбили над Минским шоссе, и куски разлетелись в разные стороны. <…> Свет погас, у женщины крышу зацепило. Так что ничего хорошего», — рассказал мужчина.

Сейчас жители уже устраняют последствия ночного происшествия: заделывают дыры в крышах и меняют части заборов.

По данным Минобороны, беспилотники запустили ВСУ. Два дрона летели в сторону столицы. Военные сбили их в небе над Калужской областью и Одинцовским округом Подмосковья. Никто не пострадал.