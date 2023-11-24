Эксклюзив 24 ноября 2023, 00:54 «Кусали и тянули одежду». Бродячие собаки чуть не загрызли женщину в Орске Стая агрессивных собак набросилась на жительницу Орска

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Стая бродячих собак набросилась на женщину прямо во дворе ее дома в Орске в Оренбургской области. Пострадавшая поделилась с «360» подробностями нападения.

«Я была шокирована, что это произошло рядом с домом. Меня спасло то, что я не закрыла машину, когда отправилась в гараж, который находится буквально в семи метрах. Можно сказать, что я чудом отбилась», — рассказала она.

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По словам женщины, собаки выскочили из-за гаражей и сразу накинулись на нее. После того, как животные стали ее кусать, она начала кричать и бросилась в обратном направлении.

«Собаки рычали, кусали и тянули одежду. Я буквально влетела в машину и закрылась. При этом мне уже не было видно, что происходит на улице из-за снега. Потом выскочил сосед с перцовым баллончиком, но они уже все разбежались», — отметила пострадавшая.

После того, как опасность миновала, женщина смогла выйти из машины. Первую помощь ей оказали соседи. Позже врачи зафиксировали у нее рваные раны мягких тканей, каких-либо серьезные травм не было. После этого случая стаю бродячих собак никто из местных жильцов не видел.