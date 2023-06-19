Эксклюзив 19 июня 2023, 16:57 Кусала за грудь и оставила засосы. Мать — об издевательствах няни над 14-летней девочкой-инвалидом в Петербурге СК проверит няню, которая покусала девочку-инвалида в Петербурге Pxhere

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В Санкт-Петербурге няня поиздевалась над 14-летей девочкой. Ее мать рассказала в беседе с «360», что нашла на теле ребенка укусы и засосы.

«Синяки на лице, царапины на шее, укус на груди и ссадина, похожая на засос на левом плече», — рассказала женщина.

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Мать отметила крайне нервное состояние ребенка после пережитого.

«Нервное беспокойное состояние, реагирует на все вздрагивая», — отметила родительница.

Она подчеркнула, что у ребенка ДЦП и эпилепсия. По ее словам, няня ей ни в чем не призналась.

«Сказала, что она ничего не понимает, не знает и она этого не делала. <…> После этого момента я больше ее не видела», — заключила женщина.

Следственный отдел по Московскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку по факту причинения телесных повреждений девочке няней в квартире одного из домов по Дунайскому проспекту.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — заключили в ведомстве.