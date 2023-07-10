Происшествия 10 июля 2023, 13:40 Курское село Троицкое осталось без электроснабжения после обстрела ВСУ Губернатор Старовойт: село Троицкое Курской области попало под обстрел ВСУ Telegram

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Вооруженные силы Украины 10 июля атаковали Курскую область, под удар попало село Троицкое в Кореневском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

По его словам, в результате обстрела повреждения получили три частных дома, никто из местных жителей не пострадал. Населенный пункт оказался обесточен.

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«Ремонтные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка», — написал губернатор.

Утром 10 июля украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области. Всего зафиксировали восемь прилетов. Повреждения получили около 10 домов, а также линии электропередачи. Власти региона пообещали собственникам помочь отремонтировать недвижимость.

Накануне украинские боевики атаковали из минометов хутор Заря в Глушковском районе Курской области. Ранения получили двое мужчин, работавших на стройке. Пострадавших госпитализировали в районную больницу с осколочными ранениями. На минувшей неделе российские военные сбили украинский дрон рядом с автомобильным пунктом пропуска «Крупец» в Курской области.