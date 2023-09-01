Происшествия 01 сентября 2023, 17:19 Курское село осталось без света из-за обстрела со стороны ВСУ Губернатор Старовойт: село Троицкое осталось без света после обстрела РИА «Новости»

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Село Троицкое Кореневского района Курской области попало под обстрел ВСУ. Об атаке противника сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

В населенном пункте, по его данным, зафиксировали три прилета. Никто из жителей не пострадал, но оказался поврежден фасад одного из жилых домов.

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«Окажем помощь в восстановлении», — заверил губернатор.

Кроме того, после обстрела село осталось без света из-за перебитой линии электропередачи. Старовойт добавил, что ее начнут восстанавливать, как только появится возможность провести ремонтные работы.

Утром 1 сентября глава Курской области сообщал о налете БПЛА на Курчатов. Беспилотник попал в нежилое здание, незначительно повредив его фасад.

«Пострадавших нет», — подчеркнул он.

Губернатор также обратил внимание, что данные о второго дрона не подтвердились. При проверке информации выяснилось, что пролет первого беспилотника ошибочно приняли за еще один.