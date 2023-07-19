19 июля 2023, 20:07
Курский поселок Теткино попал под обстрел ВСУ
Губернатор Старовойт сообщил об обстреле курского села Теткино со стороны ВСУ
Украинские боевики нанесли удар по поселку Теткино Глушковского района Курской области. Об этом глава региона Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале.
«Насчитали восемь прилетов», — уточнил он.
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На территории спиртзавода, добавил Старовойт, повреждения получили газовая труба, хозяйственные постройки и ограждения.
Обошлось без пострадавших среди мирного населения. Дома местных жителей тоже остались целы.
Днем 19 июля под огнем ВСУ оказался город Суджа. После трех прилетов серьезные повреждения получил жилой дом, начался пожар, снаряды разрушили хозяйственные постройки, а осколки повредили соседние строения и дома.
Старовойт пообещал местным жителям оказать необходимую помощь в восстановлении домовладений.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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