Происшествия 19 июля 2023, 20:07 Курский поселок Теткино попал под обстрел ВСУ Губернатор Старовойт сообщил об обстреле курского села Теткино со стороны ВСУ Фото: Telegram-канал губернатора Курской области / Telegram

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Украинские боевики нанесли удар по поселку Теткино Глушковского района Курской области. Об этом глава региона Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале.

«Насчитали восемь прилетов», — уточнил он.

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На территории спиртзавода, добавил Старовойт, повреждения получили газовая труба, хозяйственные постройки и ограждения.

Обошлось без пострадавших среди мирного населения. Дома местных жителей тоже остались целы.

Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Фото: Telegram-канал губернатора Курской области

Днем 19 июля под огнем ВСУ оказался город Суджа. После трех прилетов серьезные повреждения получил жилой дом, начался пожар, снаряды разрушили хозяйственные постройки, а осколки повредили соседние строения и дома.

Старовойт пообещал местным жителям оказать необходимую помощь в восстановлении домовладений.