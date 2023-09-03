Происшествия 03 сентября 2023, 18:01 Курский поселок Теткино попал под обстрел ВСУ Старовойт: три прилета зафиксировали в поселке Теткино вечером 3 сентября РИА «Новости»

Читать 360tv в

ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. По его данным, в населенном пункте зафиксировали три прилета.

«К счастью, пострадавших и разрушений нет», — уточнил он.

Реклама

Помимо этого, на приграничных территориях области обезвредили два беспилотника. Один БПЛА — в районе села Козино Рыльского района, второй — недалеко от села Горналь Суджанского района.

«Оба украинских беспилотника обнаружили с помощью комплексов РЭБ и посадили антидроновыми ружьями», — добавил Старовойт.

По его данным, обошлось без пострадавших и повреждений.

Днем ранее, 2 сентября, ВСУ тоже открывали огонь по Теткино. Тогда в поселку зафиксировали семь минометных прилетов. Повреждения получили два дома. Помимо этого, оборвало провода на линии электропередачи. Из-за этого треть населенного пункта осталась без света.