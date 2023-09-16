Происшествия 16 сентября 2023, 17:16 Курские полицейские открыли огонь по вооруженному автоматом пьяному росгвардейцу Shot: в Курске инспекторы ДПС устроили перестрелку с сотрудником Росгвардии РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Курсе инспекторы ДПС попытались остановить ехавшего на своем авто сотрудника Росгвардии. Мужчина не остановился, за ним устроили погоню, которая переросла в стрельбу. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Росгвардеец, указали в публикации, возвращался на машине домой. Сотрудников ДПС, которые потребовали остановить авто, молодой человек не заметил. Инспекторы пустились за нарушителем в погоню на служебном транспорте.

Реклама

Возле здания Росгвардии на Литовской улице водитель остановился, выхватил автомат Калашникова у коллеги и начал угрожать прибывшим полицейским. Один из них сделал предупредительный выстрел в воздух, а росгвардеец в ответ передернул затвор. Тогда инспектор ДПС выстрелил уже в него.

Нарушителя, который, по предварительным данным, был пьян, госпитализировали. В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться следователям и полиции.

Официальных комментариев о ЧП пока не поступало.