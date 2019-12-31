Курские полицейские не дали мужчине убить своего отца

Переехавший вместе с семьей из Санкт-Петербурга в Курскую область мужчина жестоко избил своего престарелого отца. Пенсионера с серьезными травмами госпитализировали.

Полицейским города Рыльска не понравилось поведение главы семейства, в которую они пришли с профилактической проверкой, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сотрудники правоохранительных органов зашли в дом и увидели лежащего на полу 92-летнего мужчину. Его невестку и внуков 48-летний нападавший запер в соседней комнате, предварительно отобрав у них мобильные телефоны.

«После этого он начал избивать своего престарелого отца», — уточнили в ведомстве.

Пенсионера доставили в местную больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении. Врачи диагностировали у пожилого мужчины множественные переломы, в том числе основания черепа.

Подозреваемого задержали и возбудили против него уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений. Следствие намерено ходатайствовать о заключении выходца из Санкт-Петербурга под стражу.