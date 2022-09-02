Происшествия 02 сентября 2022, 11:21 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Пожар в торговом центре начали тушить в Курске МЧС сообщило о пожаре в торговом центре в Курске РИА «Новости»

Читать 360tv в

Торговый центр «Бумеранг» загорелся в Курске. О возгорании сообщили в региональном ГУ МЧС.

«В 09:34 поступило сообщение о загорании торгового центра на улице Хрущева в городе Курске», — отмечается в сообщении.

Реклама

На место выехали экстренные службы. ТЦ расположен на пересечении проспекта Хрущева и улицы Студенческой. Спасатели фиксируют задымление на третьем этаже здания.

Реклама

«К ликвидации пожара привлекались 36 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек, восемь единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются», — уточнили в МЧС.

Причины пожара выясняются.

0 0 0 0 0 0