Происшествия 09 марта 2024, 09:56 Курская поликлиника приостановила прием после падения дрона Старовойт: поликлиника Курска не будет принимать пациентов после атаки ВСУ Губернатор Курской области Роман Старовой / Telegram

Читать 360tv в

Поликлиника № 6 в Курске приостановила прием пациентов после падения на здание обломков украинского беспилотника. Дрон повредил кровлю, но несущие конструкции остались целы, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня поликлиника принимать пациентов не будет. Вызвать врача на дом можно по телефону кол-центра (4712) 74-67-27 или по единому номеру 122», — написал глава Курской области.

Реклама

Он также добавил, что специалисты уже начали восстанавливать тепловой контур, здание обследует комиссия. Сам Старовойт лично осмотрел место происшествия, пообщался с пациентами и персоналом. Он поблагодарил медиков, проводивших эвакуацию, и спецслужбы, которые работали на месте.

«Пациентам спасибо за стойкость и отсутствие паники», — добавил он.

Обломки украинского дрона рухнули на крышу поликлиники на улице Союзной в Курске. Из-за угрозы взрыва пациентов срочно эвакуировали. Повреждения получили 22 квадратных метра кровли. В ходе происшествия никто не пострадал.

Почти 50 беспилотников ВСУ уничтожили за ночь над четырьмя регионами России. Боевики выпустили по Ростовской области 41 дрон, еще три — Волгоградской, два — по Курской, один — по Белгородской.