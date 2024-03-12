Происшествия 12 марта 2024, 12:28 Курская область подверглась массированной атаке ВСУ Старовойт: ВСУ обстреляли сразу несколько районов Курской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область. Под огнем противника оказались несколько районов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня со стороны Украины неоднократно был обстрелян Суджанский район. Никто из жителей не пострадал», — указал он.

Реклама

В подвергшемся атаке ВСУ селе Гуево разрушения не зафиксировали. В Горнале повреждения получил один дом. Осколками там посекло фасад, забор и хозяйственные постройки. Также в доме выбило окна.

От ударов в селе перебило линию электропередачи. Местные жители остались без света. Специалисты приступят к восстановительным работам, когда будет безопасно.

Утром 12 марта ВСУ обстреляли деревню Успеновка Кореневского района. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Также украинские боевики периодически обстреливают поселок Теткино Глушковского района, добавил Старовойт.

Губернатор региона сообщал, что украинские диверсанты пытались прорваться в Курскую область. Однако им не удалось проникнуть на российскую территорию.