12 марта 2024, 12:28
Курская область подверглась массированной атаке ВСУ
Старовойт: ВСУ обстреляли сразу несколько районов Курской области
Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область. Под огнем противника оказались несколько районов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Сегодня со стороны Украины неоднократно был обстрелян Суджанский район. Никто из жителей не пострадал», — указал он.
Реклама
В подвергшемся атаке ВСУ селе Гуево разрушения не зафиксировали. В Горнале повреждения получил один дом. Осколками там посекло фасад, забор и хозяйственные постройки. Также в доме выбило окна.
От ударов в селе перебило линию электропередачи. Местные жители остались без света. Специалисты приступят к восстановительным работам, когда будет безопасно.
Утром 12 марта ВСУ обстреляли деревню Успеновка Кореневского района. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Также украинские боевики периодически обстреливают поселок Теткино Глушковского района, добавил Старовойт.
Губернатор региона сообщал, что украинские диверсанты пытались прорваться в Курскую область. Однако им не удалось проникнуть на российскую территорию.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама