16 марта 2024, 11:10
Курская агрофирма получила повреждения при обстреле ВСУ
Губернатор Старовойт: в Курской области удар ВСУ повредил агрофирму
Украинские военные атаковали Глушковский и Кореневский районы Курской области, жители не пострадали. Получили повреждения постройки агрофирмы «Южная». Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
Обстрел произошел утром 16 марта. Вооруженные силы Украины ударили по нескольким населенным пунктам. В Глушковском районе атаковали поселок Теткино, повредив несколько домов, и село Попово-Лежачи.
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«В деревне Внезапное Кореневского района зафиксировано девять прилетов. Никто из жителей не пострадал. Есть разрушения на территории агрофирмы „Южная“. Окажем необходимую помощь в восстановлении», — сказал глава региона.
Огонь вели по деревне Успеновка. Роман Старовойт заявил, что подомовой обход для оценки последствий начнут после того, как стабилизируется обстановка.
В Белгородской области ликвидировали три беспилотника и восемь реактивных снарядов. Погибли два человека, еще троих госпитализировали с травмами разной степени тяжести.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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