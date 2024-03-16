Происшествия 16 марта 2024, 11:10 Курская агрофирма получила повреждения при обстреле ВСУ Губернатор Старовойт: в Курской области удар ВСУ повредил агрофирму РИА «Новости»

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Украинские военные атаковали Глушковский и Кореневский районы Курской области, жители не пострадали. Получили повреждения постройки агрофирмы «Южная». Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

Обстрел произошел утром 16 марта. Вооруженные силы Украины ударили по нескольким населенным пунктам. В Глушковском районе атаковали поселок Теткино, повредив несколько домов, и село Попово-Лежачи.

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«В деревне Внезапное Кореневского района зафиксировано девять прилетов. Никто из жителей не пострадал. Есть разрушения на территории агрофирмы „Южная“. Окажем необходимую помощь в восстановлении», — сказал глава региона.

Огонь вели по деревне Успеновка. Роман Старовойт заявил, что подомовой обход для оценки последствий начнут после того, как стабилизируется обстановка.

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