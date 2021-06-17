Девять патрулей будут курсировать по затопленной Керчи из-за мародеров

Девять патрулей отправят курсировать по затопленной Керчи, где эвакуировали сотни человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу городской администрации Сергея Бороздина.

«Уличное освещение частично отключено. Усилено патрулирование МВД, дабы избежать фактов мародерства. Девять автопатрулей будут работать на территории затопленных улиц», — написал Бороздин в соцсетях. Сейчас коммунальные службы работают над восстановлением электро-, газо- и водоснабжения. В городе повалено больше сотни деревьев, их убирают с дорог бригады рабочих. 17 июня на востоке полуострова выпало почти две месячные нормы осадков, власти ввели режим ЧС.