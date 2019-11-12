Курсант военно-инженерного училища в Тюмени умер от менингита

Вирусный менингит убил молодого парня, который учился в Тюмени на военного инженера. Врачи боролись за жизнь курсанта до конца, но спасти его не удалось.

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Как сообщили РИА «Новости» в Центральном военном округе, 7 ноября один из курсантов училища обратился в поликлинику учебного заведения с жалобами на плохое самочувствие. Местные медики назначили лечение, однако на следующий день заболевшему стало хуже. Курсанта отправили в областную клиническую больницу Тюмени. Врачи поставили ему диагноз: «вирусный менингит».

«В результате тяжелого скоротечного протекания заболевания спасти военнослужащего не удалось», — приводит агентство текст сообщения военных. Врачи областной клинической больницы делали все возможное, чтобы спасти больного, однако его состояние стремительно ухудшалось вне зависимости от лекарств и процедур.

Всех военных, которые контактировали с умершим парнем, отправили в лазарет на обследование. В училище организовали профилактику. Министерство обороны РФ начало проверку по факту смерти курсанта.