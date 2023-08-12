Происшествия 12 августа 2023, 02:15 Курсант скончался в петербургской Военной академии связи «Фонтанка»: в Военной академии связи в Петербурге скончался 18-летний курсант Pixabay

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В Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге скончался 18-летний курсант. Об этом «Фонтанке» сообщил его отец. Юноша почувствовал недомогание в учебном центре в Сертолово, где он проходил курс молодого бойца.

Отец рассказал изданию, что сыну стало плохо несколько дней назад, у него была высокая температура. В лазарете ему дали таблетку, температура упала до 37 градусов. Позже стало известно, что молодой человек в тот же день потерял сознание.

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Курсанту вызвали скорую, на которой его доставили в Военно-медицинскую академию. Утром курсант умер, не приходя в сознание. Родители считают, что их сыну не оказали должной медицинской помощи и собираются обратиться в прокуратуру.

По информации «Фонтанки», в Академии отвергают доводы родителей погибшего курсанта и заявляют, что тому была оказана своевременная помощь.