Происшествия 22 декабря 2023, 17:37 Курсант российского кадетского корпуса ранил одноклассника из винтовки Красноярская прокуратура начала проверку стрельбы кадета в одноклассника

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Публикация видео с проявлениями дедовщины в Кедровском кадетском корпусе Красноярского края заинтересовала региональную прокуратуру. В ведомстве заявили, что на опубликованных в Сети кадрах один из кадетов выстрелом из пневматической винтовки ранил одноклассника. Также появились кадры, как старшие кадеты вытирали школьную доску пятиклассником.

По данным ведомства, стрельбу в учебном заведении ученик 11-го класса устроил еще в начале сентября. Кадет самовольно забрал оружие из кабинета воспитателя. Навыки в стрельбе юноша отрабатывал на своем однокласснике в общей спальне.

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Пострадавший получил ранение в районе левых ребер. Молодому человеку оказали медицинскую помощь. Кадеты свои проступки от преподавательского состава скрыли.

В прокуратуре добавили, что обнаружили факты издевательства учеников старших классов над младшими.

В ходе проверки сотрудники ведомства намерены оценить работу образовательного учреждения и принять меры при выявлении нарушений. Пневматическую винтовку, из которой кадет ранил одноклассника, изъяли.