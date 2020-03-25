Курсант летного училища разбился во время тренировки в Краснодарском крае

Учебно-боевой самолет L-39 потерпел катастрофу в краснодарском крае. Он выполнял плановый тренировочный полет. Предположительно, находившийся за штурвалом летчик-курсант погиб.

Об этом РИА «Новости» сообщило со ссылкой на Министерство обороны России.

25 марта около 16:00 в Краснодарском крае при выполнении планового тренировочного полета потерпел катастрофу учебно-боевой самолет L-39 Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что разбившийся самолет принадлежал Краснодарскому высшему военному авиационному училищу летчиков. Им управлял курсант четвертого курса этого учебного заведения.

В ведомстве уточнили, что «полет выполнялся без боекомплекта». На место крушения направлены поисково спасательные службы.

Пока не известно, из-за чего произошло крушение. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах рассказал, что есть несколько версий случившегося — от возможного отказа техники до ошибки пилотирования. Собеседник издания подчеркнул, что на земле нет жертв и разрушений, которые могли бы повлечь крушение.