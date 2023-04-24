Происшествия 24 апреля 2023, 17:47 Курсант из Ростова-на-Дону погиб в ДТП в Петербурге

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Серьезное ДТП произошло на проспекте Стачек в Кировском районе Петербурга. Там перевернулся каршеринговый автомобиль, в котором ехали курсанты. Об этом сообщила Neva.Today.

Двое курсантов третьего курса из Ростова-на-Дону арендовали автомобиль, чтобы передвигаться по городу. Но во время поездки водитель не справился с управлением и врезался в бордюр, машина перевернулась. В результате пассажир погиб каршеринга на месте, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Сотрудники полиции организовали проверку случившегося, написало ИА Nation News.