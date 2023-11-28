Эксклюзив 28 ноября 2023, 13:26 «Куркинские бани» загорелись в Красногорске Источник «360»: в СНТ «Шарль Азнавур» загорелась баня РИА «Новости»

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«Куркинские бани» вспыхнули в садовом некоммерческом товариществе «Шарль Азнавур» в городском округе Красногорск. Об этом сообщил источник «360».

Сообщение о возгорании поступило 28 ноября в 12:23. Через 25 минут сотрудники МЧС уже прибыли на место происшествия.

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Причины возгорания и площадь, которую охватил огонь, пока неизвестны, информация о пострадавших не поступала. Специалисты продолжают работать на месте пожара, дополнительная информация станет известна позже.

Ранее два человека погибли при пожаре в Новой Москве. Мужчина и женщина выпали из окна квартиры на 11-м этаже жилого дома, где бушевало пламя.