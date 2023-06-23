Происшествия 23 июня 2023, 16:16 Курящий рабочий спровоцировал взрыв баллонов с газом в Петербурге

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В Петербурге на стройплощадке взорвался газовый баллон, это произошло из-за курения одного из рабочих. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, мужчина поменял один газовый баллон на другой и закурили рядом с ним, Зажженная сигарета спровоцировала взрыв. Мужчину госпитализировали с множественными ожогами. В настоящее время за его жизнь борются врачи НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе. По факту инцидента назначили проверку.

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