Курильские военные попали в больницу после нападения медведя

«Трое военнослужащих минувшей ночью на берегу океана пытались ловить крабов. На берегу на двоих из них напал медведь», — уточнил чиновник.

Обстоятельства нападения пока неизвестны. Но все трое на своем авто доехали до ближайшей больнице в Южно-Курильске. Двое из них остались в медучреждении. Один — в крайне тяжелом состоянии.

Медведь напал на мужчин в десяти километрах от Южно-Курильска (остров Кунашир), туда выехали охотоведы.