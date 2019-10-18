Курильские военные попали в больницу после нападения медведя
Двое военных в ночь на пятницу, 18 октября были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести, после того как на них напал медведь, сообщил «Интерфаксу» мэр Южно-Курильского городского округа Вячеслав Власенко.
«Трое военнослужащих минувшей ночью на берегу океана пытались ловить крабов. На берегу на двоих из них напал медведь», — уточнил чиновник.
Обстоятельства нападения пока неизвестны. Но все трое на своем авто доехали до ближайшей больнице в Южно-Курильске. Двое из них остались в медучреждении. Один — в крайне тяжелом состоянии.
Медведь напал на мужчин в десяти километрах от Южно-Курильска (остров Кунашир), туда выехали охотоведы.