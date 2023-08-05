Происшествия 05 августа 2023, 14:57 «Курил, пил, болел». Мужчина попытался оправдать возраст малолетнего сына, который сел за руль авто в Москве Mash: очевидцы заметили за рулем Hyundai несовершеннолетнего ребенка и позвонили в полицию Unsplash

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На Киевском шоссе очевидцы заметили за рулем Hyundai несовершеннолетнего подростка. Кроме него, в машине находились его родители. Очевидцы обратились в полицию, передал Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, очевидцы ехали по Киевскому шоссе и заметили в одном из автомобилей несовершеннолетнего подростка за рулем. Рядом с ним сидел отец, сзади — мать. Участники дорожного движения начали записывать на камеру злостное нарушение ПДД.

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Перед тем, как обратиться в полицию, они попытались самостоятельно остановить иномарку. Очевидцы спросили, сколько лет ребенку. Его отец ответил, что мальчику есть 18. Он просто «пил, курил, болел», поэтому так молодо выглядит.

В случае подтверждения несовершеннолетнего возраста ребенка, отцу грозит лишение прав и денежный штраф.

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