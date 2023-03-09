Происшествия 09 марта 2023, 18:42 Курганцу пришлось выплатить более миллиона рублей за украденное дизтопливо

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Житель Курганской области подделывал путевые листы и украл таким образом 46 тысяч литров дизельного топлива. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УФССП по региону.

Когда обман вскрылся, нарушителя через суд обязали выплатить сумму нанесенного ущерба — более 1,1 миллиона рублей. Сначала курганец добросовестно вносил платежи, но потом перестал.

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Тогда приставы направили его новому руководителю письмо о принудительном взыскании 70% его зарплаты. Кроме того, мужчине запретили регистрировать новую недвижимость. После этого он погасил остаток долга.

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