Происшествия 16 декабря 2022, 10:29 Курганцев задержали за незаконное рыболовство

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Пограничники Тюменской и Курганской областей задержали двух мужчин, которые организовали незаконную добычу водных ресурсов. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу пограничного управления

Двое жителей Курганской области организовали вылов артемии на стадии цист. Рыболовством они занимались на озере, являющимся охраняемой природной территорией.

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Отмечается, что сумма ущерба от незаконной ловли оценивается в 2,5 миллиона рублей.

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