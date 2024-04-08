08 апреля 2024, 11:19
Курганца приговорили почти к 2 годам колонии за угон иномарки в ХМАО
Нефтеюганский районный суд приговорил к одному году и девяти месяцам лишения свободы жителя Курганской области, который угнал автомобиль Porsche Cayenne в ХМАО. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
По данным ведомства, подсудимый работал на автомойке. Ночью молодой человек в состоянии алкогольного опьянения похитил ключи от иномарки и скрылся, позже он попал в аварию.
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Отмечается, что отбывать свое наказание угонщик будет в исправительной колонии строгого режима.
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