23 апреля 2024, 15:46
Курганца приговорили к 2,5 года колонии за смертельное ДТП
Суд приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы жителя Курганской области, который устроил смертельное ДТП с двумя жертвами. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные судебной системы региона.
Отбывать свое наказание мужчина будет в колонии-поселении. Также ему запретили управлять транспортом в течение трех лет.
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Отмечается, что суд взыскал с виновника аварии денежную компенсацию морального вреда в размере 1,7 миллиона рублей.
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ДТП
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