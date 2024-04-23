Происшествия 23 апреля 2024, 15:46 Курганца приговорили к 2,5 года колонии за смертельное ДТП

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Суд приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы жителя Курганской области, который устроил смертельное ДТП с двумя жертвами. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные судебной системы региона.

Отбывать свое наказание мужчина будет в колонии-поселении. Также ему запретили управлять транспортом в течение трех лет.

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Отмечается, что суд взыскал с виновника аварии денежную компенсацию морального вреда в размере 1,7 миллиона рублей.